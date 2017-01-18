Трамп во время церемонии инаугурации принесет присягу на двух Библиях
Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января в Вашингтоне
Избранный президент США Дональд Трамп во время церемонии инаугурации принесет присягу на двух Библиях: на одной из них клялся 16-й президент США Авраам Линкольн в 1861 году, а вторая является собственной Библией будущего главы государства, передает телеканал NBC News.
Барак Обама на своей первой инаугурации в 2009 году также принес присягу на Библии, на которой клялся Авраам Линкольн в 1861 году.
По данным инаугурационного комитета, в 1955 году после окончания воскресной начальной школы при Первой Пресвитерианской Церкви (First Presbyterian Church) мать Трампа подарила ему Библию. Школа находилась в районе Квинс в Нью-Йорке. На тот момент Трампу было девять лет.
Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США.
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