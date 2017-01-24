Трамп встретился с главами Ford, GM и Fiat Chrylser

Сегодня, 23:32

Основной темой встречи стало обсуждение мер, которые позволили бы автопроизводителям не переносить свои сборочные площадки в другие страны и открывать новые заводы в США

Трамп встретился только с главами «Большой детройтской тройки». Фото: autorambler.ru
Трамп встретился только с главами «Большой детройтской тройки». Фото: autorambler.ru

Президент США Дональд Трамп встретился с руководителями концернов Ford, General Motors и Fiat Chrylser Automotive Марком Филдсом, Мэри Баррой и Серджио Маркионне. Об этом сообщает "Мотор" со ссылкой на издание Automotive News.

Основной темой встречи стало обсуждение мер, которые позволили бы автопроизводителям не переносить свои сборочные площадки в другие страны и открывать новые заводы в США. По словам Трампа, он готов максимально упростить компаниям процедуру запуска сборки новых моделей, а также пообещал ускорить получение разрешений на строительство предприятий компаниям, которые согласятся локализовать сборку.

Как уточняет Autorambler, Трамп встретился только с главами "Большой детройтской тройки" — топ-менеджеры Toyota, Honda, Nissan и Hyundai, у которых есть заводы в США и Мексике, не получили приглашения на переговоры.

Президент США в очередной раз пригрозил увеличением пошлин на автомобили, которые ввозятся в страну из-за границы, в том числе, из Мексики. Ранее "Форд" отказался от строительства завода в Мексике, решив инвестировать 700 миллионов долларов в площадку в Мичигане.

Концерны GM и Fiat Chrylser Automotive вложат в заводы в США по миллиарду долларов, а сборку пикапов Ram "Крайслер", возможно, перенесет из Мексики в Мичиган.
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