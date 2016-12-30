Трамп встретит Новый год в компании 800 гостей

Избранный президент США Дональд Трамп будет встречать 2017 год в резиденции во Флориде, на торжество приглашены около 800 человек, среди которых известный актер Сильвестр Сталлоне и продюсер Куинси Джонс, сообщает The Hill в пятницу.

Также праздник с Трампом разделят члены его семьи — супруга Мелания и младший сын Баррон.

В резиденции избранного президента "Мар-а-Лаго" для гостей состоится праздничный ужин и танцы, рассказал изданию пресс-секретарь избранного президента Шон Спайсер.



