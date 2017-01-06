Трамп выбрал директора Национальной разведки США

Дэниел Коутс более 10 лет был сенатором

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал бывшего сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса на пост директора Национальной разведки, сообщает RT со ссылкой на Associated Press. Коутс более 10 лет был сенатором.

Представитель избранного президента США Шон Спайсер также заявлял, что Дональд Трамп не будет реформировать разведку.

Ранее сообщалось, что Трамп выбрал главу крупнейшей в США нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря.