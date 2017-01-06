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Трамп выбрал директора Национальной разведки США http://www.segodnya.ua/img/article/7858/92_main.1483657272.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/92_tn.1483657272.jpg Мир Дэниел Коутс более 10 лет был сенатором

Трамп выбрал директора Национальной разведки США

Сегодня, 01:30

Дэниел Коутс более 10 лет был сенатором

Дональд Трамп не будет реформировать разведку. Фото: AFP
Дональд Трамп не будет реформировать разведку. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал бывшего сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса на пост директора Национальной разведки, сообщает RT со ссылкой на Associated Press. Коутс более 10 лет был сенатором.

Представитель избранного президента США Шон Спайсер также заявлял, что Дональд Трамп не будет реформировать разведку.

Ранее сообщалось, что Трамп выбрал главу крупнейшей в США нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря.
пост, разведка, трамп, дональд трамп

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