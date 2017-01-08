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Трамп выдвинул на пост главы национальной разведки США сторонника санкций в отношении РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7862/70_main.1483832819.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/70_tn.1483832819.jpg Мир В 2001-2005 годах Коутс занимал должность посла США в Германии

Трамп выдвинул на пост главы национальной разведки США сторонника санкций в отношении РФ

Сегодня, 02:04

В 2001-2005 годах Коутс занимал должность посла США в Германии

Дэниэл Коутс. Фото: TASS
Дэниэл Коутс. Фото: TASS

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы национальной разведки США экс-сенатора от штата Индиана Дэниэла Рэя (Дэна) Коутса. Об этом сообщил в субботу штаб Трампа, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В должности директора национальной разведки после его утверждения сенатом 73-летний Коутс сменит Джеймса Клэппера. В его задачи входит координация деятельности 16-ти спецслужб США, занимающихся сбором информации и ведением разведывательной деятельности. Директор не может непосредственно вмешиваться в работу спецслужб, его задача состоит в обобщении поступающей информации.

Д.Коутс провел в общей сложности 15 лет в должности сенатора, представляя Индиану от Республиканской партии в 1989-1999 и 2011-2017 годах. В последние годы он находился в сенатском комитете по разведке. В 2001-2005 годах Коутс занимал должность посла США в Германии.

Агентства называют его "умеренным" или "традиционным" консерватором. Коутс был сторонником введения санкций в отношении России в 2014 году. В марте того же года он был внесен в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
разведка, трамп, дональд трамп

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