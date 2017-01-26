Трамп заблокировал одобренный Обамой транш в 221 млн долларов для Палестины

Вчера, 22:53

Выделение транша может быть пересмотрено или отменено вовсе

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Президент США Дональд Трамп заморозил транш в 221 млн долл., выделенный его предшественником Бараком Обамой Палестине в последние часы его президентства. Об этом сообщает The Times of Israel, передает телеканал "112 Украина".

Согласно сообщению, Администрация Трампа уже уведомила об этом решении премьер-министра Палестины Рами Хамдаллу.

В Госдепартаменте США отметили, что с новым руководителем пересмотрит принятое предыдущей администрацией решение и, возможно, скорректирует его в соответствии с приоритетами администрации Трампа или отменит.

Ранее Трамп снял введенный своим предшественником Бараком Обамой запрет на строительство двух нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access.
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