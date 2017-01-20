Трамп "заполонил" обложки мировых газет
Все внимание мира сегодня приковано к будущему президенту США
Сегодня Соединенные Штаты Америки получат себе нового президента. Уже через пару часов состоится инаугурация Дональда Трампа.
Победа Трампа на президентских выборах в ноябре стала неожиданностью для многих, поэтому в последние месяцы к нему приковано огромное внимание со стороны всего мира.
Кроме того, в день официального вступления Трампа в должность президента США он он появился на обложках многих мировых газет.
Так, два нью-йоркских издания вышли с практически идентичными обложками.
The NYC tabloid stars aligned today pic.twitter.com/rQOVhogYYh— Brian Stelter (@brianstelter) 20 января 2017 г.
А немецкое издание опубликовалось со словами "Предупреждение для всех нас".
German media headlines on #Trump's #Inauguration day: 'A warning for us all', 'The Destroyer', 'The Emperor' ... pic.twitter.com/I1rdj51R1O— Andy Eckardt (@ameckardt) 20 января 2017 г.
Daily Mirror отметило, что "Сейчас весь мир задержал дыхание".
Фото: соцсети
Статьи и обложки Трампу посвятили также и другие издания:
Some international papers this AM: pic.twitter.com/jfxjdIwA54— Gabriel Debenedetti (@gdebenedetti) 20 января 2017 г.
Фото: соцсети
Фото: AFP
Напомним, что официальная церемония инаугурация Трампа начнется сегодня около 19:00.
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