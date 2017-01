Трамп "заполонил" обложки мировых газет

Сегодня Соединенные Штаты Америки получат себе нового президента. Уже через пару часов состоится инаугурация Дональда Трампа.

Победа Трампа на президентских выборах в ноябре стала неожиданностью для многих, поэтому в последние месяцы к нему приковано огромное внимание со стороны всего мира.

Кроме того, в день официального вступления Трампа в должность президента США он он появился на обложках многих мировых газет.

Так, два нью-йоркских издания вышли с практически идентичными обложками.

А немецкое издание опубликовалось со словами "Предупреждение для всех нас".

German media headlines on #Trump's #Inauguration day: 'A warning for us all', 'The Destroyer', 'The Emperor' ... pic.twitter.com/I1rdj51R1O