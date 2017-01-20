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Трамп "заполонил" обложки мировых газет http://www.segodnya.ua/img/article/7902/55_main.1484925452.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/55_tn.1484925452.jpg Мир Все внимание мира сегодня приковано к будущему президенту США

Трамп "заполонил" обложки мировых газет

Сегодня, 17:16

Все внимание мира сегодня приковано к будущему президенту США

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Сегодня Соединенные Штаты Америки получат себе нового президента. Уже через пару часов состоится инаугурация Дональда Трампа.

Победа Трампа на президентских выборах в ноябре стала неожиданностью для многих, поэтому в последние месяцы к нему приковано огромное внимание со стороны всего мира.

Кроме того, в день официального вступления Трампа в должность президента США он он появился на обложках многих мировых газет.

Так, два нью-йоркских издания вышли с практически идентичными обложками.

А немецкое издание опубликовалось со словами "Предупреждение для всех нас".

Daily Mirror отметило, что "Сейчас весь мир задержал дыхание".

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Фото: соцсети

Статьи и обложки Трампу посвятили также и другие издания:

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Фото: соцсети

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Фото: AFP

Напомним, что официальная церемония инаугурация Трампа начнется сегодня около 19:00.
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Все новости по теме Инаугурация Трампа.

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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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