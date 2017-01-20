Трамп "заполонил" обложки мировых газет

Все внимание мира сегодня приковано к будущему президенту США

Сегодня Соединенные Штаты Америки получат себе нового президента. Уже через пару часов состоится инаугурация Дональда Трампа.

Победа Трампа на президентских выборах в ноябре стала неожиданностью для многих, поэтому в последние месяцы к нему приковано огромное внимание со стороны всего мира.

Кроме того, в день официального вступления Трампа в должность президента США он он появился на обложках многих мировых газет.

Так, два нью-йоркских издания вышли с практически идентичными обложками.

The NYC tabloid stars aligned today pic.twitter.com/rQOVhogYYh — Brian Stelter (@brianstelter) 20 января 2017 г.

А немецкое издание опубликовалось со словами "Предупреждение для всех нас".

Daily Mirror отметило, что "Сейчас весь мир задержал дыхание".

Фото: соцсети

Статьи и обложки Трампу посвятили также и другие издания:

Some international papers this AM: pic.twitter.com/jfxjdIwA54 — Gabriel Debenedetti (@gdebenedetti) 20 января 2017 г.

Фото: соцсети

Фото: AFP

Напомним, что официальная церемония инаугурация Трампа начнется сегодня около 19:00.