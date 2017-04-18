Трамп заявил, что разоблачил провальность внешней политики Обамы
Для этого понадобилось три месяца президентства
Президент США Дональд Трамп заверил, что своим президентством доказал провальность внешней политики предшествующей администрации во главе с Бараком Обамой. Об этом он написал на своей странице в Twitter, – передает ZN.
"Первые 90 дней моего президентства разоблачили полный провал внешней политики за последние восемь лет! Это точно", – отметил Трамп, добавив ссылки на шоу Fox & Friends на телеканале Fox News.
Ранее сообщалось, что поддержка Северной Кореи может привести Китай к серьезному конфликту с США. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР.
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