Трамп заявил, что разоблачил провальность внешней политики Обамы

Сегодня, 05:50

Для этого понадобилось три месяца президентства

Трамп критикует внешнюю политику Обамы. Фото: AFP
Трамп критикует внешнюю политику Обамы. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заверил, что своим президентством доказал провальность внешней политики предшествующей администрации во главе с Бараком Обамой. Об этом он написал на своей странице в Twitter, – передает ZN.

"Первые 90 дней моего президентства разоблачили полный провал внешней политики за последние восемь лет! Это точно", – отметил Трамп, добавив ссылки на шоу Fox & Friends на телеканале Fox News.

Ранее сообщалось, что поддержка Северной Кореи может привести Китай к серьезному конфликту с США. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР. 
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