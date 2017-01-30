Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику

Сегодня, 01:45

Президент отметил, что Америка является "гордой нацией иммигрантов", которая всегда испытывала сострадание к угнетенным

 

 

В городах США проходят многотысячные акции протеста против указа Трампа, фото AFP
В городах США проходят многотысячные акции протеста против указа Трампа, фото AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику как "запрет для мусульман".

Указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Кроме того, указ на 90 дней запрещает въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность", — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.

"Хочу ясно сказать, что это не запрет для мусульман, как неверно сообщили СМИ. Это не вопрос религии — это вопрос террора и безопасности в нашей стране", — говорится в специальном заявлении Трампа.

Глава США также отметил, что в мире существует более 40 государств, где живет много мусульман, и на которых не распространяется действие данного документа.

Президент отметил, что Америка является "гордой нацией иммигрантов", которая всегда испытывала сострадание к угнетенным, но при этом подчеркнул, что власти страны намерены "защищать ее граждан и границы".

"Мы будет сохранять ее (страну — ред.) свободной и безопасной, что знают СМИ, но что они отказываются сказать", — подчеркнул глава государства.

При этом он напомнил о том, что его предшественник Барак Обама также вводил временные ограничения на въезд в США для граждан некоторых стран.

"Моя политика похожа на то, что президент Обама сделал в 2011 году, когда он запретил визы для беженцев из Ирака на шесть месяцев. Семь стран, названных в указе, являются теми же странами, которые ранее были определены администрацией Обамы в качестве источников террора", — заявил Трамп.
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Источник:

РИА Новости

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