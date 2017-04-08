Трамп заявил, что подружился с лидером КНР

8 Апреля 2017, 20:43

Президент США пока не уверен, что сможет урегулировать с ним спорные вопросы по торговле

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что подружился с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой во время их визита в Америку, однако не уверен, что это позволит решить разногласия в сфере торговли.

"Было большой честью принять в качестве гостей в США председателя Си Цзиньпина и госпожу Пэн Лиюань (супругу китайского лидера – Ред.). Сформировались потрясающая добрая воля и дружба. Но только время покажет, что будет с торговлей", – написал он в "Твиттере".

Трамп в ходе предвыборной кампании обещал в случае избрания президентом добиться от КНР изменений, нацеленных на то, чтобы создать более выгодные для США условия двусторонней торговли.

Как сообщалось, ранее обе стороны сообщили, что первые личные встречи Трампа и Си Цзиньпина, проходившие во Флориде в рамках визита китайского руководителя, были полезными.

"Лидеры двух стран провели позитивные и продуктивные встречи. Президент Трамп и председатель Си Цзиньпин договорились совместно работать над расширением сфер сотрудничества, преодолевая разногласия на основе взаимного уважения", – говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам визита председателя КНР.

Вместе с тем, в нем отмечается, что Трамп "указал на вызовы, которые формируются вследствие интервенции Китая в американскую экономику, высказал озабоченность влиянием китайской промышленности, сельского хозяйства, технологий и политики в области кибербезопасности на рабочие места и экспорт Соединенных Штатов".

Белый дом отметил, что стороны согласились с необходимостью срочного решения проблемы с "угрозой, вызванной оружейными программами Северной Кореи, подтвердили обязательства в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова и выполнения резолюций СБ ООН".

"Они (стороны – Ред.) договорились об укреплении сотрудничества и работе с международным сообществом, чтобы убедить Северную Корею мирным путем решить проблему и отказаться от ее незаконных ядерной и ракетной программ", – говорится в пресс-релизе.

Трамп, отметил Белый дом, заявил Си Цзиньпину о важности "соблюдения международных законов и правил в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях", а также прав человека.

США и Китай договорились о формировании ряда правительственных механизмов расширения взаимодействия: Диалога по дипломатии и безопасности, Диалога по экономическому сотрудничеству, Диалога в области правопорядка и кибербезопасности, Диалога по гуманитарному сотрудничеству.

В сообщении МИД КНР указывается, что "обе стороны считают нынешний саммит успешным".

"Обе стороны согласились прилагать совместные усилия к расширению сфер взаимовыгодного взаимодействия, а также преодолевать разногласия на основе взаимного уважения", – говорится в сообщении.

В нем также указывается, что Си Цзиньпин отметил, что в результате переговоров с Трампом оба руководителя "укрепили взаимное доверие, пришли к консенсусу по ряду важнейших вопросов, установили хорошие рабочие отношения".

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость дальнейшего развития двухстороннего торгово-экономического сотрудничества, укрепления связей между вооруженными силами двух государств, совместной борьбы против наркотрафика, торговли детьми, отмывания денег, киберпреступности, организованной преступности.
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