Трамп жестко раскритиковал ядерную сделку с Ираном

Сегодня, 16:35

Американский президент напомнил, как помогли Ирану избежать разрухи, заключив сделку на 150 миллиардов долларов

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп считает сделку между США и Ираном ужасной и напомнил в свете запусков иранцами баллистической ракеты, что Вашингтон спас эту страну, дав 150 миллиардов долларов. Об этом он написал в Twitter.

Он отметил, что американцы спасли Иран от разрухи, заключив "ужасную" ядерную сделку.

"Иран был официально предупрежден об испытаниях баллистических ракет. Они должны быть благодарны за ужасную сделку, заключенную с США. Иран был на последнем издыхании и был готов рухнуть до того, как пришли США и дали ему спасательный трос в виде иранской сделки: 150 миллиардов долларов", – написал Трамп.

Переговоры по иранскому ядерному досье начались в 2004 году, после того как западные страны обвинили Тегеран в развитии "секретной военной ядерной программы".

14 июля 2015 года в Вене был согласован итоговый Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Иран обязался не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 килограммов обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях. При этом оружейное эмбарго, введенное СБ ООН, будет сохранено в течение пяти лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет — в течение восьми лет.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявлял, что действия Ирана, включая запуск баллистической ракеты, являются провокационными и требуют ответа международного сообщества.
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"Сегодня"

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