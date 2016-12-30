Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Трампу грозит импичмент из-за России – Эйдман http://www.segodnya.ua/img/article/7847/30_main.1483102795.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/30_tn.1483102795.jpg Мир ФБР и ЦРУ основательно взялись за расследование российского влияния на победу Трампа в президентских выборах

Трампу грозит импичмент из-за России – Эйдман

Сегодня, 14:55

ФБР и ЦРУ основательно взялись за расследование российского влияния на победу Трампа в президентских выборах

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, может лишиться президентства, если американские спецслужбы докажут влияние России на его победу на выборах. Об этом написал в Facebook политолог Игорь Эйдман.

По его словам, ФБР и ЦРУ основательно взялись за расследование российского влияния на победу Трампа в президентских выборах

"Скандал с российским вмешательством в президентские выборы в США разрастается. Еще недавно он откровенно валял дурака и говорил по этому поводу какую-то нарочитую чушь. Но теперь он уже не может игнорировать расследования ЦРУ и ФБР и говорит, что готов встретиться с руководителями разведывательного сообщества, чтобы получить новую информацию об этой ситуации", – написал Эйдман.

Он отметил, что для Трампа расследование российского вмешательства может плохо кончиться.

"Видимо понимает (Трамп – ред.), что запахло жареным. Если помощь Трампу (в победе на президентских выборах в США – ред.) со стороны российских властей будет доказана, ему грозит импичмент", – добавил политолог.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал встречу с главами разведслужб, в связи с обвинениями России в кибератаках из-за чего против страны были введены новые санкции.
США, импичмент, ЦРУ, ФБР, трамп, политолог, президентские выборы, Эйдман

Вы сейчас просматриваете новость "Трампу грозит импичмент из-за России – Эйдман". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: AFP

Новые санкции США против России: почему Трамп может отменить часть мер против Кремля

Сегодня, 13:17

Президенту-"республиканцу" могут помочь наладить отношения с РФ будущий госсекретарь Рекс Тиллерсон и экс-госсекретарь, вероятный будущий советник Генри Киссинджер

Мир

Огрызко. Фото: glavnoe.ua

РФ получила серьезный сигнал, что ее действия не останутся безнаказанными - дипломат

Сегодня, 13:16

Реакция, когда страна грубым образом вмешивается в "святую святых" любой демократии - избирательный процесс, должна быть значительно жестче, считает Огрызко

Мир

Лавров. Фото: AFP

Лавров предложил Путину радикальный ответ на новые санкции США

Сегодня, 12:52

По его словам, Москва не может оставить подобные "выходки" без ответа, взаимность - это закон дипломатии в международных отношениях

Мир

Трамп. Фото: AFP

План Трампа по налаживанию партнерства с Путиным столкнулся с серьезным препятствием - WSJ

Сегодня, 11:50

Как отмечается, Трамп унаследует российско-американские отношения, на которых оставили неизгладимый отпечаток санкции, введенные Обамой в четверг

Мир

Дмитрий Медведев. Фото: politrussia.com

Медведев своеобразно ответил на новые санкции и высылку дипломатов из США

Сегодня, 11:11

Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, отметил он, добавив: RIP

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

У Трампа прокомментировали новые санкции и высылку российских дипломатов

Сегодня, 09:22

Как отмечает Келлин Конуэй, такие действия Барака Обамы загоняют в угол избранного президента

Мир

Трамп и Обама. Фото: AFP

У Обамы заявляют, что Трамп может отменить антироссийские санкции

Сегодня, 09:13

Чиновники нынешней администрации Белого дома считают, что новому американскому лидеру не стоит отменять санкции против РФ

Политика

Гари Табах. Фото: скриншот

Офицер США раскритиковал поведение Украины по отношению к РФ

Вчера, 12:26

Украина своими действиями провоцирует нового американского лидера к отмене антироссийских санкций

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.