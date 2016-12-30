Трампу грозит импичмент из-за России – Эйдман

ФБР и ЦРУ основательно взялись за расследование российского влияния на победу Трампа в президентских выборах

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, может лишиться президентства, если американские спецслужбы докажут влияние России на его победу на выборах. Об этом написал в Facebook политолог Игорь Эйдман.

По его словам, ФБР и ЦРУ основательно взялись за расследование российского влияния на победу Трампа в президентских выборах

"Скандал с российским вмешательством в президентские выборы в США разрастается. Еще недавно он откровенно валял дурака и говорил по этому поводу какую-то нарочитую чушь. Но теперь он уже не может игнорировать расследования ЦРУ и ФБР и говорит, что готов встретиться с руководителями разведывательного сообщества, чтобы получить новую информацию об этой ситуации", – написал Эйдман.

Он отметил, что для Трампа расследование российского вмешательства может плохо кончиться.

"Видимо понимает (Трамп – ред.), что запахло жареным. Если помощь Трампу (в победе на президентских выборах в США – ред.) со стороны российских властей будет доказана, ему грозит импичмент", – добавил политолог.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал встречу с главами разведслужб, в связи с обвинениями России в кибератаках из-за чего против страны были введены новые санкции.