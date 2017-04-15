Трампу советуют оказаться от поездки в золотой карете Елизаветы II
Сотрудники спецслужб полагают, что обеспечить безопасность американского лидера в этом случае будет намного сложнее
Президенту США Дональду Трампу советуют оказаться от поездки в золотой карете Елизаветы II, – об этом со ссылкой на The Times передает УНИАН. Отметим, официальная процессия с королевской каретой является одним из элементов церемониала при приеме иностранных лидеров в Великобритании.
Так, издание указывает на то, что в 2015 году подобный прием был оказан президенту Мексики, который проехал в золотой карете по улицам британской столицы.
В то же время желание Белого дома получить аналогичный прием вызывает опасения у служб безопасности, пишет РБК. Сотрудники спецслужб полагают, что обеспечить безопасность американского лидера в этом случае будет намного сложнее, чем если бы он ехал на автомобиле.
К примеру, в 2011 году, во время визита в Лондон Барака Обамы, кортеж американского лидера прибыл в Букингемский дворец на бронированных автомобилях, отказавшись от традиционной процедуры приема.
Источник The Times отметил, что, в отличие от традиционной кареты, автомобиль президента США способен противостоять самым различным типам угроз. "Он способен противостоять даже атаке с использованием гранатомета. Если он (президент США) находится в автомобиле, то ему гарантирован высочайший уровень защиты, и кроме того, он может передвигаться с большой скоростью", — отметил источник. По его мнению, если же Трамп будет находиться "в золотом экипаже, который провезет по улице пара лошадей, риск серьезно увеличится".
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