Трансексуалы устроили яркое шоу для зэков на Филиппинах (фото)

Выступление и концерт вызвали бурю эмоций у заключенных

Филиппинская тюрьма Кесон-Сити пользуется дурной славой. Условия содержания здесь жуткие. На площади, предназначенной для содержания максимум 800 человек, живет 3 600 заключенных.

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Однако не все так плохо. Накануне Рождества администрации тюрьмы пошла на уступки и разрешила провести для заключенных шоу, в котором выступили трансексуалы, пишет AFP.

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Тысячи зэков свистели и аплодировали во время "показа мод" и концерта на импровизированной сцене.