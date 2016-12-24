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Трансексуалы устроили яркое шоу для зэков на Филиппинах (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7827/58_main.1482598297.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/58_tn.1482598297.jpg Мир Выступление и концерт вызвали бурю эмоций у заключенных 

Трансексуалы устроили яркое шоу для зэков на Филиппинах (фото)

Сегодня, 18:50

Выступление и концерт вызвали бурю эмоций у заключенных 

Филиппинская тюрьма Кесон-Сити пользуется  дурной славой. Условия содержания здесь жуткие. На площади, предназначенной для содержания максимум 800 человек, живет 3 600 заключенных.

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Однако не все так плохо. Накануне Рождества администрации тюрьмы пошла на уступки и разрешила провести для заключенных шоу, в котором выступили трансексуалы, пишет AFP.

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Тысячи зэков свистели и аплодировали во время "показа мод" и концерта на импровизированной сцене.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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