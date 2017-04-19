Transparency International просит Путина проверить Медведева на коррупцию

Организация также надеется, что президент РФ отстранит премьера от должности "за утрату доверия"

Российское отделение международной неправительственной организации Transparency International обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой проверить на предмет коррупционных действий премьер-министра страны Дмитрий Медведева. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Организация намекает, что Медведев мог выделять госсредства своему приятелю, у которого он неоднократно гостил.

"Сегодня мы обратились к президенту РФ, председателю Совета при президенте по противодействию коррупции Владимиру Владимировичу Путину с просьбой проверить соблюдение антикоррупционного законодательства Медведевым. На основании расследования Фонда борьбы с коррупцией и многочисленных сообщений в СМИ мы полагаем, что у Дмитрия Анатольевича есть признаки неурегулированного конфликта интересов: он неоднократно останавливался в гостевом доме, принадлежащем АО "Агрокомплекс "Мансурово" — агропромышленному комплексу в Курской области, председателем совета директоров которого является друг Медведева Илья Владимирович Елисеев", – говорится в сообщении.

В организации отмечают, что Елисеев также является заместителем председателя правления АО "Газпромбанк", которому правительство РФ оказывало финансовую помощь в 2014 и 2015 годах.

"Мы считаем, что пользование Дмитрием Медведевым имуществом "Агрокомплекс "Мансурово" и дружеские отношения с Елисеевым могли повлиять на беспристрастное исполнение обязанностей Медведевым по распределению государственной финансовой помощи в банковской сфере, и усматриваем в этой ситуации признаки конфликта интересов", – подчеркнули в Transparency International.

Таким образом организация просит Путина привлечь Медведева к ответственности с законом, который предусматривает отстранение от занимаемой должности с формулировкой "за утрату доверия".

Напомним, в начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости Дмитрия Медведева, которая, как утверждается в публикации, приобретена незаконным путем.

в свою очередь сам глава российского правительства назвал "чушью и бумажками" обвинения в коррупции. По словам российского премьера, расследование "спонсируют частные инвесторы", которые стремятся "вытащить людей на улицы".