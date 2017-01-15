Олимпийская чемпионка Стефани Райс показала идеальную фигуру в бикини (фото)

Пловчиха из Австралии провела день за чтением книги на пляже

Знаменитая австралийская пловчиха Стефани Райс завершила карьеру в 2014 году. Трехкратная олимпийская чемпионка и рекордсменка мира на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием остается в великолепной форме. Свою фигуру в бикини она продемонстрировала в одной из социальных сетей.

"Так приятно пойти на пляж и целый день лежать, читая книгу. В настоящеее время я читаю книгу основателя компании Nike. Очень интересно", – прокомментировала спортсменка.

За три часа фото Стефани собрало более 2,5 тысяч "лайков".