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Олимпийская чемпионка Стефани Райс показала идеальную фигуру в бикини (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7883/38_main.1484469340.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/38_tn.1484469340.jpg Мир Пловчиха из Австралии провела день за чтением книги на пляже  

Олимпийская чемпионка Стефани Райс показала идеальную фигуру в бикини (фото)

Сегодня, 10:35

Пловчиха из Австралии провела день за чтением книги на пляже

 

Стефани Райс. Фото Instagram
Стефани Райс. Фото Instagram

Знаменитая австралийская пловчиха Стефани Райс завершила карьеру в 2014 году. Трехкратная олимпийская чемпионка и рекордсменка мира на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием остается в великолепной форме. Свою фигуру в бикини она продемонстрировала в одной из социальных сетей.

"Так приятно пойти на пляж и целый день лежать, читая книгу. В настоящеее время я читаю книгу основателя компании Nike. Очень интересно", – прокомментировала спортсменка.

За три часа фото Стефани собрало более 2,5 тысяч "лайков".
плавание, бикини, пловчиха, Стефани Райс

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Источник:

Сегодня|Спорт

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