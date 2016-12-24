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Тренер "команды-выскочки" чемпионата Англии подвел итоги года http://www.segodnya.ua/img/article/7827/6_main.1482581215.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/6_tn.1482581215.jpg Мир Наставник "Лестер Сити" Клаудио Раньери назвал 2016 год лучшим в своей карьере

Тренер "команды-выскочки" чемпионата Англии подвел итоги года

Сегодня, 14:06

Наставник "Лестер Сити" Клаудио Раньери назвал 2016 год лучшим в своей карьере

Клаудио Раньери. Фото AFP
Клаудио Раньери. Фото AFP

Главный тренер "Лестер Сити" Клаудио Раньери подвел итоги уходящего года, назвав его лучшим в карьере.

"Я никогда не выигрывал национальный чемпионат, поэтому и говорю, что 2016 год стал лучшим в моей карьере. Но я не могу забыть, что начинал с самого низа, как и Джейми Варди, который играл в низших лигах.

Я шаг за шагом двигался вперед и через 30 лет выиграл титул. Это означает, что я упорно работал. Вот почему я так рад.

Я люблю дух английского футбола, его атмосферу и вообще все, что связано с футболом в этой стране. Когда я только приехал в Лестер, то почувствовал фантастическую энергию, которая исходила от людей — как болельщиков, так и, например, президента клуба.

Это был удивительный, очень удивительный год", — цитирует Раньери Sky Sports.
чемпионат Англии, Клаудио Раньери, Лестер, Джейми Варди, главный тренер

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Источник:

СЭ

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