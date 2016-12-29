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Тренер "Ливерпуля": "Не ломайте мои очки, иначе вас продадут" http://www.segodnya.ua/img/article/7844/4_main.1483022649.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/4_tn.1483022649.jpg Мир Юрген Клопп с юмором объяснил причину продажи Кристиана Бентеке

Тренер "Ливерпуля": "Не ломайте мои очки, иначе вас продадут"

Сегодня, 16:44

Юрген Клопп с юмором объяснил причину продажи Кристиана Бентеке

Юрген Клопп. Фото AFP
Юрген Клопп. Фото AFP

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, вспоминая январский матч с "Норвичем" (5:4), пошутил, что форвард Кристиан Бентеке был продан летом в "Кристал Пэлас" из-за того, что в том матче сломал тренеру очки, празднуя победный гол.

"Мои очки были полностью проданы. Это можно видеть на фотографии. Они в руках.

Их сломал Кристиан Бентеке. Так что не ломайте мои очки, иначе вас продадут", – приводит The Liverpool Echo слова Клоппа.

Напомним, в том матче "Ливерпуль" отыгрался со счета 1:3, вышел вперед, пропустил четвертый гол на второй добавленной ко второму тайму минуте, но все-таки вырвал победу благодаря голу Адама Лалланы на пятой добавленной минуте.

Летом "Ливерпуль" продал Бентеке в "Кристал Пэлас".
футбол, чемпионат Англии, Ливерпуль, Юрген Клопп, Кристиан Бентеке

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Источник:

Советский спорт

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