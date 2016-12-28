Тренер "Суонси" не продержался на своем посту и трех месяцев
Боб Брэдли уволен из-за плохих результатов команды: "Суонси" идет в таблице на предпоследнем месте
Главный тренер "Суонси" Боб Брэдли уволен с занимаемого поста, информирует клубная пресс-служба.
В 11-ти матчах под руководством специалиста "лебеди" одержали лишь две победы. На данный момент команда занимает предпоследнее место в чемпионате Англии.
Брэдли возглавил "Суонси" в начале октября, заменив на посту тренера Франческо Гвидолина.
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|18
|15
|1
|2
|38-11
|46
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|18
|12
|4
|2
|45-21
|40
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|18
|12
|3
|3
|39-20
|39
|4
|АРСЕНАЛ
|18
|11
|4
|3
|39-19
|37
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|17
|9
|6
|2
|29-12
|33
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|18
|9
|6
|3
|27-18
|33
|7
|ЭВЕРТОН
|18
|7
|5
|6
|23-21
|26
|8
|САУТГЕМПТОН
|17
|6
|6
|5
|17-16
|24
|9
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|18
|6
|5
|7
|23-22
|23
|10
|УОТФОРД
|18
|6
|4
|8
|22-30
|22
|11
|ВЕСТ ХЭМ
|18
|6
|4
|8
|23-32
|22
|12
|БОРНМУТ
|18
|6
|3
|9
|23-31
|21
|13
|СТОК СИТИ
|18
|5
|6
|7
|20-28
|21
|14
|БЕРНЛИ
|18
|6
|2
|10
|17-28
|20
|15
|МИДЛСБРО
|18
|4
|6
|8
|16-20
|18
|16
|ЛЕСТЕР
|18
|4
|5
|9
|23-31
|17
|17
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|18
|4
|4
|10
|29-33
|16
|18
|САНДЕРЛЕНД
|18
|4
|2
|12
|16-31
|14
|19
|СУОНСИ
|18
|3
|3
|12
|21-41
|12
|20
|ХАЛЛ СИТИ
|18
|3
|3
|12
|14-39
|12
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