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Тренер "Суонси" не продержался на своем посту и трех месяцев http://www.segodnya.ua/img/article/7837/30_main.1482870522.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/30_tn.1482870522.jpg Мир Боб Брэдли уволен из-за плохих результатов команды: "Суонси" идет в таблице на предпоследнем месте

Тренер "Суонси" не продержался на своем посту и трех месяцев

Вчера, 22:28

Боб Брэдли уволен из-за плохих результатов команды: "Суонси" идет в таблице на предпоследнем месте

Боб Брэдли уволен с поста тренера &quot;Суонси&quot;. Фото swanseacity.net
Боб Брэдли уволен с поста тренера "Суонси". Фото swanseacity.net

Главный тренер "Суонси" Боб Брэдли уволен с занимаемого поста, информирует клубная пресс-служба.

В 11-ти матчах под руководством специалиста "лебеди" одержали лишь две победы. На данный момент команда занимает предпоследнее место в чемпионате Англии.

Брэдли возглавил "Суонси" в начале октября, заменив на посту тренера Франческо Гвидолина.

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 18 15 1 2 38-11 46
2  ЛИВЕРПУЛЬ 18 12 4 2 45-21 40
3  МАНЧЕСТЕР СИТИ 18 12 3 3 39-20 39
4  АРСЕНАЛ 18 11 4 3 39-19 37
5  ТОТТЕНХЭМ 17 9 6 2 29-12 33
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18 9 6 3 27-18 33
7  ЭВЕРТОН 18 7 5 6 23-21 26
8  САУТГЕМПТОН 17 6 6 5 17-16 24
9  ВЕСТ БРОМВИЧ 18 6 5 7 23-22 23
10  УОТФОРД 18 6 4 8 22-30 22
11  ВЕСТ ХЭМ 18 6 4 8 23-32 22
12  БОРНМУТ 18 6 3 9 23-31 21
13  СТОК СИТИ 18 5 6 7 20-28 21
14  БЕРНЛИ 18 6 2 10 17-28 20
15  МИДЛСБРО 18 4 6 8 16-20 18
16  ЛЕСТЕР 18 4 5 9 23-31 17
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 18 4 4 10 29-33 16
18  САНДЕРЛЕНД 18 4 2 12 16-31 14
19  СУОНСИ 18 3 3 12 21-41 12
20  ХАЛЛ СИТИ 18 3 3 12 14-39 12
тренер, чемпионат Англии, Суонси

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Источник:

СЭ

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