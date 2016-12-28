Тренер "Суонси" не продержался на своем посту и трех месяцев

В 11-ти матчах под руководством специалиста "лебеди" одержали лишь две победы. На данный момент команда занимает предпоследнее место в чемпионате Англии.

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