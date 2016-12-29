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Тренировку Роджера Федерера посетили шесть тысяч человек http://www.segodnya.ua/img/article/7843/63_main.1483017081.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/63_tn.1483017081.jpg Мир Теннисист готовится к старту в Кубке Хопмана в Австралии

Тренировку Роджера Федерера посетили шесть тысяч человек

Сегодня, 15:06

Теннисист готовится к старту в Кубке Хопмана в Австралии

Роджер Федерер. Фото Twitter
Роджер Федерер. Фото Twitter

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер, возвращающийся после полугодового перерыва, связанного с травмой, в Перте открыл для болельщиков свою первую тренировку перед стартом Кубка Хопмана.

"Спасибо шести тысячам болельщиков, пришедших на мою тренировку", – поблагодарил своих фанатов 35-летний Федерер.
теннис, теннисист, Роджер Федерер

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