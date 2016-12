Тренировку Роджера Федерера посетили шесть тысяч человек

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер, возвращающийся после полугодового перерыва, связанного с травмой, в Перте открыл для болельщиков свою первую тренировку перед стартом Кубка Хопмана.

"Спасибо шести тысячам болельщиков, пришедших на мою тренировку", – поблагодарил своих фанатов 35-летний Федерер.

Thank you to the six thousand fans that showed up to watch my practice at @hopmancup pic.twitter.com/gzfNwGHcOp