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Третий "черный ящик" Ту-154 разрушен http://www.segodnya.ua/img/article/7841/61_main.1482995282.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/61_tn.1482995282.jpg Мир Состояние двух остальныеъ бортовых самописцев – речевого и основного – удовлетворительное

Третий "черный ящик" Ту-154 разрушен

Сегодня, 09:06

Состояние двух остальныеъ бортовых самописцев – речевого и основного – удовлетворительное

Третий черный ящик Ту-154 не могут &quot;прочесть&quot;. Фото: AFP
Третий черный ящик Ту-154 не могут "прочесть". Фото: AFP

Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета Ту-154 Минобороны РФ, разрушен. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

"От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении", – сказал источник агентства ТАСС.

Вместе с тем состояние двух бортовых самописцев – речевого и основного (параметрического) – удовлетворительное.

"Их расшифровка проводится в Москве", – сообщили в российских силовых структурах.

Как сообщалось, эксперты по расследованию причин крушения Ту-154 изучают фрагменты самолета, которые спасатели подняли на поверхность. Специалистов озадачили повреждения лопаток турбины двигателя. Эта деталь отвергает версию попадания в турбину птицы и, с другой стороны, указывает на то, что, возможно, перед полетом двигатель был неисправен.

Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия).

В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира – ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники.
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