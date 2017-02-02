Три пятиэтажных дома рухнули в Китае
На месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы
В Восточном Китае обрушились три пятиэтажных дома. Инцидент произошел в городе Вэньчжоу (провинция Чжэцзян).
Как сообщает ТАСС, под завалами могут находиться люди. На месте аварии ведутся поисково-спасательные работы.
О причинах обрушения строений не сообщалось.
Ранее сообщалось, что в результате обрушения жилого здания в индийском штате Махараштра погибли два человека.
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