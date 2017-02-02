Три пятиэтажных дома рухнули в Китае

Сегодня, 10:36

На месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы

Под завалами могут быть люди. Фото: Svopi.ru
Под завалами могут быть люди. Фото: Svopi.ru

В Восточном Китае обрушились три пятиэтажных дома. Инцидент произошел в городе Вэньчжоу (провинция Чжэцзян).

Как сообщает ТАСС, под завалами могут находиться люди. На месте аварии ведутся поисково-спасательные работы.

О причинах обрушения строений не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения жилого здания в индийском штате Махараштра погибли два человека.
Китай, люди, дома, инцидент, провинция, аварии, в Китае

Вы сейчас просматриваете новость "Три пятиэтажных дома рухнули в Китае". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Китаец покончил с собой. Фото: ambulance-photos.com

Китаец подорвал себя из-за споров с женой по разводу

6 Сентября 2016, 09:27

Мужчина по-своему решил развестись с женой

Мир

Китай собирается управлять погодой

18 Сентября 2016, 03:30

Ученые нашли «небесную реку»: поток пара в верхних слоях атмосферы

Мир

Подвесной мост. Фото: соцсети

В Китае завершили строительство самого высокого навесного моста в мире

12 Сентября 2016, 11:00

Высота моста над рекой составляет 565 м, длина - 1,341 км

Мир

В Китае открылась новая стеклянная тропа на высоте 1,5 км

3 Августа 2016, 03:45

Новый мост назвали "Извивающийся дракон", его длина 100 метров, ширина чуть более полутора метров

Наука и Технологии

Китай успешно запустил свой первый спутник системы мобильной связи

7 Августа 2016, 07:21

Ожидается, что система будет предоставлять стабильные услуги мобильной связи в любую погоду и при любых условиях Китаю и прилегающим к нему странам

Наука и Технологии

Интенсивность магнита достигает 400 000 гауссов или 40 Тесла. Фото:&nbsp;yak-prosto.com</p>

Второй самый мощный магнит в мире создали в Китае

20 Ноября 2016, 03:09

На разработку мощного магнита у исследователей ушло восемь лет

Происшествия

В Киеве трамвай сошел с рельс

11 Октября 2016, 18:07

Инцидент произошел на Оболони

Мир

Китай содрогнулся от землетрясения. Фото: AFP

В Китае произошло разрушительное землетрясение

17 Октября 2016, 15:33

Информации о жертвах пока не поступало, несмотря на силу подземных толчков 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования