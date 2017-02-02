Три пятиэтажных дома рухнули в Китае

В Восточном Китае обрушились три пятиэтажных дома. Инцидент произошел в городе Вэньчжоу (провинция Чжэцзян).

Как сообщает ТАСС, под завалами могут находиться люди. На месте аварии ведутся поисково-спасательные работы.

О причинах обрушения строений не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения жилого здания в индийском штате Махараштра погибли два человека.