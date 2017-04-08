Три сильных землетрясения произошло около столицы Филиппин

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало

Три сильных землетрясения произошло на Филиппинах. По данным Геологической службы США, магнитуда толчков составила до 5,9.

Землетрясения зафиксированы на столичном острове Лузон к югу от Манилы. Эпицентр располагался в 91 км от столицы, уточняет ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (ЕССЦ).

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами не выпускал предупреждений после землетрясения.

Ранее сообщалось, что в иранской провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 6,0.