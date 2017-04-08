Три сильных землетрясения произошло около столицы Филиппин

8 Апреля 2017, 13:25

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало

Филиппины содрогнулись от подземных толчков.Фото: AFP
Филиппины содрогнулись от подземных толчков.Фото: AFP

Три сильных землетрясения произошло на Филиппинах. По данным Геологической службы США, магнитуда толчков составила до 5,9.

Землетрясения зафиксированы на столичном острове Лузон к югу от Манилы. Эпицентр располагался в 91 км от столицы, уточняет ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (ЕССЦ).

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами не выпускал предупреждений после землетрясения.

Ранее сообщалось, что в иранской провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 6,0.
Филиппины, землетрясение, предупреждения, эпицентр, подземные толчки

Вы сейчас просматриваете новость "Три сильных землетрясения произошло около столицы Филиппин". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

ИТАР-ТАСС, NEWSru.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Китай содрогнулся от землетрясения. Фото: AFP

В Китае произошло разрушительное землетрясение

17 Октября 2016, 15:33

Информации о жертвах пока не поступало, несмотря на силу подземных толчков 

Мир

В Румынии не исключают мощного землетрясения. Фото: stateimpact.npr.org

В Румынии сообщают о вероятности нового землетрясения в 7 баллов

30 Декабря 2016, 09:58

Под землей происходит накапливание дополнительной энергии, которая может спровоцировать более мощные толчки

Мир

В центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Фото: AFP

В Японии произошло землетрясение

19 Ноября 2016, 08:45

Подземные толчки силой  ощущались в 23 префектурах, угрозы цунами нет

Мир

У берегов Индонезии произошло разрушительное землетрясение. Фото: avdet.org

У берегов Индонезии произошло разрушительное землетрясение

19 Декабря 2016, 08:58

Эпицентр находился в Индийском океане

Мир

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,6. Фото: AFP

Аргентина содрогнулась от подземных толчков

3 Февраля, 10:03

О разрушениях, погибших или пострадавших пока не сообщалось

Мир

Землетрясение зафиксировали и в Японии. Фото: ТАСС

На Филиппинах произошло сильное землетрясение

22 Декабря 2016, 08:08

Подземные толчки зафиксировали в разных странах Тихоокеанского региона

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования