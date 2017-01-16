Трое львов разорвали двух сотрудников сафари-парка в Иордании

Оба пострадавших с многочисленными ранениями были отправлены в больницу, однако умерли в дороге

В иорданской провинции Эль-Балка три льва напали на ветеринара и его помощника в сафари-парке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News Arabia.

Отмечается, что нападение произошло возле клетки с животными, где работал иорданский ветеринар и его помощник из Пакистана. При этом, как сообщается, охранники сафари-парка пришли на помощь к ним через несколько минут.

Оба пострадавших с многочисленными ранениями были отправлены в больницу, однако умерли в дороге. В сообщении уточняется, что львов, напавших на людей, усыпили.

Напомним, в марте 2016 года несчастный случай с участием льва произошел в Украине. В населенном пункте Сартана, недалеко от Мариуполя, лев в зоопарке напал на человека.