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Трое львов разорвали двух сотрудников сафари-парка в Иордании Мир Оба пострадавших с многочисленными ранениями были отправлены в больницу, однако умерли в дороге

Трое львов разорвали двух сотрудников сафари-парка в Иордании

Сегодня, 08:10

Оба пострадавших с многочисленными ранениями были отправлены в больницу, однако умерли в дороге

В иорданской провинции Эль-Балка три льва напали на ветеринара и его помощника в сафари-парке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News Arabia.

Отмечается, что нападение произошло возле клетки с животными, где работал иорданский ветеринар и его помощник из Пакистана. При этом, как сообщается, охранники сафари-парка пришли на помощь к ним через несколько минут.

Оба пострадавших с многочисленными ранениями были отправлены в больницу, однако умерли в дороге. В сообщении уточняется, что львов, напавших на людей, усыпили.

Напомним, в марте 2016 года несчастный случай с участием льва произошел в Украине. В населенном пункте Сартана, недалеко от Мариуполя, лев в зоопарке напал на человека.
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