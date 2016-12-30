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Турция и РФ начали проводить совместные авианалеты на ИГИЛ в Сирии – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7845/93_main.1483084183.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/93_tn.1483084183.jpg Мир Как сообщается, военная операция проводится в районе сирийского города Эль-Баб

Турция и РФ начали проводить совместные авианалеты на ИГИЛ в Сирии – СМИ

Сегодня, 09:44

Как сообщается, военная операция проводится в районе сирийского города Эль-Баб

Турецкие ВВС. Фото: novoye-vremya.com
Турецкие ВВС. Фото: novoye-vremya.com

Турецкие военные сообщили, что российские самолеты и авиация Турции нанесли авиаудары по позициям ИГИЛ в районе сирийского города Эль-Баб. Об этом сообщает Reuters.

"Российская авиация совершила три воздушных удара против "Исламского государства" в районе Эль-Баб и на юг от города в результате чего погибли 12 джихадистов", – говорится в сообщении.

Также турецкие военные сообщили, что один турецкий солдат был убит и пятеро ранены вследствие нападения боевиков "Исламского государства" на юге от Эль-Азрака.

"Также турецкие военные самолеты нанесли авиаудары в районах Эль-Баб и Даглабаш, уничтожив 17 целей и 26 боевиков ИГИЛ", – добавляет Reuters.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция и Россия не планируют совместной военной операции против ИГИЛ в сирийском городе Эль-Баб.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора договорились не распространять режим перемирия в Сирии на боевиков террористической организации "Исламское государство".
россия, Сирия, Турция, авиаудар, ИГИЛ
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Источник:

Украинская правда

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