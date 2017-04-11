Турция подтвердила, что для химической атаки в Сирии применялся зарин

Вчера, 19:14

Турецкие специалисты провели анализы крови и мочи жертв атаки в сирийском Идлибе

Результат авиаудара по сирийской провинции Идлиб, фото AFP
Результат авиаудара по сирийской провинции Идлиб, фото AFP

Специалисты подтвердили, что для химической атаки в сирийском Идлибе применялся отравляющий газ зарин, заявил министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг. Как сообщает агентство "Анадолу", в анализах крови и мочи жертв атаки обнаружен изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфоновой кислоты – метаболит газа зарин, передает ZN.ua.

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.

7 апреля военные США ответили на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, запустив 59 ракет по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не допустит повторного применения химического оружия в Сирии.
россия, Сирия, США, Турция, химическая атака
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