Турция построила 556-километровую стену вдоль границы с Сирией
Минобороны в Анкаре сообщило о завершении строительства трехметровой стены, проходящей по провинциям Хатай, Килис, Шанлыурфа, Мардин, Ширнак и Газиантеп
Турция завершила строительство стены длиной 556 километров вдоль границы с охваченной гражданской войной Сирией. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщило министерство обороны в Анкаре на официальной странице в Twitter, передает DW.
По данным участвовавшей в проекте строительной компании Toki, стена укреплена колючей проволокой, снабжена сторожевыми башнями и состоит из мобильных элементов, которые могут быть перенесены на другое место.
Стена высотой три метра охватывает южные и юго-восточные провинции Турции – Хатай, Килис, Шанлыурфа, Мардин, Ширнак и Газиантеп. Всего протяженность турецко-сирийской границы составляет около 911 километров.
TOKİ ile birlikte yürüttüğümüz Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında Suriye sınırında 556 km'lik beton duvar inşaatı tamamlandı. pic.twitter.com/j6rDEgQ7ds— Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 11 апреля 2017 г.
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