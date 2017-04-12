Турция построила 556-километровую стену вдоль границы с Сирией

Вчера, 23:29

Минобороны в Анкаре сообщило о завершении строительства трехметровой стены, проходящей по провинциям Хатай, Килис, Шанлыурфа, Мардин, Ширнак и Газиантеп

Стена высотой три метра охватывает южные и юго-восточные провинции Турции. Фото: aa.com.tr
Стена высотой три метра охватывает южные и юго-восточные провинции Турции. Фото: aa.com.tr

Турция завершила строительство стены длиной 556 километров вдоль границы с охваченной гражданской войной Сирией. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщило министерство обороны в Анкаре на официальной странице в Twitter, передает DW.

По данным участвовавшей в проекте строительной компании Toki, стена укреплена колючей проволокой, снабжена сторожевыми башнями и состоит из мобильных элементов, которые могут быть перенесены на другое место.

Стена высотой три метра охватывает южные и юго-восточные провинции Турции – Хатай, Килис, Шанлыурфа, Мардин, Ширнак и Газиантеп. Всего протяженность турецко-сирийской границы составляет около 911 километров.
строительство, Сирия, Турция, стена

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