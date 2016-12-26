Турция потребовала от международной коалиции выполнять обязательства по Сирии

Анкара ждет поддержки с воздуха в боях с ИГИЛ за сирийский город Эль-Баб

Турция требует от международной коалиции против ИГИЛ во главе с США оказания поддержки с воздуха в боях против боевиков "Исламского государства" за сирийский Эль-Баб. Об этом сообщает Reuters.

"Международная коалиция должна выполнять свои обязанности по воздушной поддержке в боях за Эль-Баб. Отсутствие необходимой поддержки является неприемлемым", – цитирует агентство пресс-секретаря президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, сирийские оппозиционные группировки и турецкие войска взяли город Эль-Баб в осаду несколько недель назад в рамках наступления на боевиков ІДІЛ по плану операции "Щит Евфрата".

Как известно, антитеррористическая операция "Щит Евфрата" продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции.

В рамках операции поставлены цели очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с "Исламским государством".

Ранее сообщалось, что боевики ИГИЛ в воскресенье 25 декабря убили в сирийском городе Эль-Баб по крайней мере 30 мирных жителей.