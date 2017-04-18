Турция продлевает чрезвычайное положение еще на 3 месяца

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Режим ЧП был введен в Турции после попытка захвата власти военными в июле 2016 года

Акция протеста перед консульством Нидерландов в Стамбуле. Фото: &quot;Анадолу&quot;
Акция протеста перед консульством Нидерландов в Стамбуле. Фото: "Анадолу"

Режим чрезвычайного положения, который был введен в Турции после попытки госпереворота, продлен еще на 3 месяца. Решение было одобрено Кабмином страны и направлено в парламент. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на CNN Turk.

Напомним, посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что чрезвычайное положение в Турции будет действовать до апреля.

Ранее турецкий парламент принял решение о целесообразности продлить режим ЧП в стране еще на три месяца. Оно вступило в силу 19 января.

Режим ЧП был введен в Турции после попытка захвата власти военными в июле 2016 года.
Турция, чрезвычайное положение, ЧП

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