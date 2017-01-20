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Турция резко изменила позицию по Асаду и сирийскому урегулированию http://www.segodnya.ua/img/article/7902/24_main.1484922092.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/24_tn.1484922092.jpg Мир Как отмечается, Анкара уже готова говорить с сирийским лидером об урегулировании конфликта, поскольку ситуация в стране кардинально изменилась

Турция резко изменила позицию по Асаду и сирийскому урегулированию

Сегодня, 16:18

Как отмечается, Анкара уже готова говорить с сирийским лидером об урегулировании конфликта, поскольку ситуация в стране кардинально изменилась

Башар Асад. Фото: tvc.ru
Башар Асад. Фото: tvc.ru

Власти Турции больше не будет настаивать не том, чтобы мирное урегулирование в Сирии происходило без участия президента Башара Аль-Асада. Об этом заявил вице-премьер Мехмет Шимшек Турции, сообщает Reuters.

"Относительно нашей позиции по Асаду, то мы считаем, что вина за страдания сирийского народа и трагедию, которая произошла со страной, лежит непосредственно на Асаде. Но мы должны быть прагматиками, реалистами", – сказал Шимшек во время Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, Турция уже готова говорить с сирийским лидером об урегулировании конфликта, поскольку ситуация в стране кардинально изменилась.

"Ситуация на местах резко изменились, так что Турция больше не может настаивать на урегулировании без Асада, это не реалистично", – сказал он.

Напомним, делегацию ООН на переговорах в Астане по мирному урегулированию конфликта в Сирии, которые пройдут 23 января, возглавит спецпосланник по Сирии Стаффан де Мистура.

Ранее сообщалось, что переговорщик сирийской оппозиции Мохаммед Аллуш заявил, что возглавит делегацию повстанцев на мирных переговоров, которые пройдут при поддержке России и Турции в Казахстане 23 января.

Россия также пригласила представителей новой администрации президента США Дональда Трампа на сирийские мирные переговоры, которые в этом месяце пройдут в Астане и в которых примут участие Турция и Иран.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные начали свою операцию в Сирии, чтобы положить конец правлению сирийского президента Башара Аль-Асада.
россия, Сирия, Турция, переговоры, асад
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Источник:

Украинская правда

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