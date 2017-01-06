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Турция выдвинула международной коалиции ультиматум по базе Инджирлик http://www.segodnya.ua/img/article/7859/34_main.1483690080.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/34_tn.1483690080.jpg Мир Чавушоглу заявил, что поддержка международной коалицией Анкары является недостаточной

Турция выдвинула международной коалиции ультиматум по базе Инджирлик

Сегодня, 10:04

Чавушоглу заявил, что поддержка международной коалицией Анкары является недостаточной

Чавушоглу. Фото: AFP
Чавушоглу. Фото: AFP

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке сообщил, что вопрос закрытия авиабазы "Инджирлик" на юге страны на данный момент не стоит на повестке дня, передает агентство Anadolu, сообщает "РИА Новости".

"В последнее время международная коалиция не оказывает поддержки усилиям Турции в борьбе с террористами. Если эта коалиция создана с целью борьбы с ДАИШ, а Турция со своей стороны создала условия для активного противодействия террористам, то почему Анкара не получает соответствующей поддержки?" – заявил турецкий министр.

При этом Чавушоглу отметил, что странам, использующим авиабазу под предлогом борьбы с радикальной группировкой "Исламское государство", но фактически бездействующим, нечего делать на Инджирлик. Он также добавил, что поддержка международной коалицией Турции является недостаточной.

Как отмечает агентство, в качестве примера Чавушоглу привел тот факт, что когда в поддержку террористам, засевшим в городе Эль-Баб, из Ракки было послано подкрепление, Анкара передала координаты террористов силам международной коалиции, но авиаудары так и не были нанесены.

"Совершенно естественно, что общественность Турции, видя все это, задается естественным вопросом: "Если Турции не оказывают помощь, то зачем тогда вообще пользуются авиабазой "Инджирлик"?", – добавил Чавушоглу.

Ранее вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой авиабазе "Инджирлик". Он подчеркнул, что вопрос использования военной базы силами возглавляемой США коалиции и НАТО стоял на повестке дня турецкого правительства.

Авиабаза "Инджирлик" используется ВВС США и Турции, ее деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран. На ней базируются самолеты ряда стран, входящих в международную коалицию во главе с США и участвующих в воздушной операции против террористической группировки "Исламское государство".

Ранее сообщалось, что Турция и РФ начали проводить совместные авианалеты на ИГИЛ в Сирии.
Сирия, Турция, коалиция, чавушоглу, ИГИЛ, Инджирлик

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