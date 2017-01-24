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Турция заявила, что не отдаст Асаду занятые территории на севере Сирии http://www.segodnya.ua/img/article/7911/76_main.1485251497.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/76_tn.1485251497.jpg Мир Как заявил Куртулмуш, Анкара стремимся защитить границы Турции и предотвратить угрозы с южного направления

Турция заявила, что не отдаст Асаду занятые территории на севере Сирии

Сегодня, 11:47

Как заявил Куртулмуш, Анкара стремимся защитить границы Турции и предотвратить угрозы с южного направления

Нуман Куртулмуш. Фото: aa.com.tr
Нуман Куртулмуш. Фото: aa.com.tr

Анкара после освобождения от террористов ИГИЛ города Эль-Баб и других территорий на севере Сирии не собирается передавать их правительству Дамаска, заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

"Турция с самого начала заявляла, что в рамках опреации "Щит Евфрата" поставлена четкая цель – обеспечить национальную безопасность страны. Мы стремимся защитить границы Турции и предотвратить угрозы с южного направления", – сказал вице-премьер в ходе круглого стола в информационном агентстве "Анадолу".

Целью операции "Щит Евфрата", в том числе, шагов по освобождению города Эль-Баб от террористов ИГИЛ, вовсе не является передача территорий на севере Сирии под контроль режима Башара Асада, подчеркнул Кутулмуш, слова которого приводит агентство.

Говоря об участии международной коалиции, возглавляемой США, в операции по освобождению Эль-Баб от террористов, Куртулмуш сказал: "К сожалению, международная коалиция не оказала должной поддержки ходу операции. Не стоит скрывать тот факт, что Турция и сегодня не получает поддержки коалиции".

Вице-премьер Турции отметил, что администрация Барака Обамы и силы международной коалиции с самого начала не имели никакого плана по урегулированию конфликта в Сирии.

"Надеемся, что новая администрация Дональда Трампа поддержит процессы, отвечающие интересам народов Сирии и Ирака", – сказал Куртулмуш.

Как сообщалось, Турция при поддержке умеренной сирийской оппозиции начала операцию "Щит Евфрата" летом прошлого года с целью очистить приграничные районы Сирии от террористов ИГИЛ. В настоящее время турецкие военные и отряды оппозиции проводят операцию по освобождению от боевиков ИГИЛ города Эль-Баб.

Напомним, Турция резко изменила позицию по Асаду и сирийскому урегулированию.
Сирия, Турция, оппозиция, асад, ИГИЛ
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Источник:

Интерфакс-Украина

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