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Турецкие ВВС мощным ударом уничтожили десятки объектов ИГИЛ http://www.segodnya.ua/img/article/7857/48_main.1483614881.png http://www.segodnya.ua/img/article/7857/48_tn.1483614881.png Мир Авиация Турции уничтожила 74 объекта и полевого командира террористов на севере Сирии

Турецкие ВВС мощным ударом уничтожили десятки объектов ИГИЛ

Сегодня, 13:14

Авиация Турции уничтожила 74 объекта и полевого командира террористов на севере Сирии

Самолет ВВС Турции. Фото: novoye-vremya.com
Самолет ВВС Турции. Фото: novoye-vremya.com

ВВС Турции в рамках продолжающейся операции "Щит Евфрата" нанесли удары по 74 объектам боевиков ИГИЛ на севере Сирии. Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на генштаб Турции, передает "112 Украина".

Сообщается, что были уничтожены оборонительные позиции, командный пункт, средства огневой поддержки и транспортные средства террористов.

Кроме того, уничтожены 20 боевиков ИГИЛ, в том числе один из известных полевых командиров террористов. Его имя пока не раскрывается.

Напомним, в конце декабря в результате авиаудара сил возглавляемой США коалиции погиб один из главных командиров террористической группировки "Исламское государство" в Сирии Абу Джандаль аль-Куваити.

Ранее сообщалось, что американские военные уже подсчитали, сколько еще понадобится времени, чтобы уничтожить ИГИЛ.
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