Турецкие ВВС мощным ударом уничтожили десятки объектов ИГИЛ

Авиация Турции уничтожила 74 объекта и полевого командира террористов на севере Сирии

ВВС Турции в рамках продолжающейся операции "Щит Евфрата" нанесли удары по 74 объектам боевиков ИГИЛ на севере Сирии. Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на генштаб Турции, передает "112 Украина".

Сообщается, что были уничтожены оборонительные позиции, командный пункт, средства огневой поддержки и транспортные средства террористов.

Кроме того, уничтожены 20 боевиков ИГИЛ, в том числе один из известных полевых командиров террористов. Его имя пока не раскрывается.

Напомним, в конце декабря в результате авиаудара сил возглавляемой США коалиции погиб один из главных командиров террористической группировки "Исламское государство" в Сирии Абу Джандаль аль-Куваити.

Ранее сообщалось, что американские военные уже подсчитали, сколько еще понадобится времени, чтобы уничтожить ИГИЛ.