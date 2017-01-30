Turkish Airlines вернет деньги пассажирам, которые не могут вылететь в США из-за указа Трампа

При этом турецкая авиакомпания не будет вызмать штрафы с пострадавших от ренонансного указа Трампа пассажиров

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines возместит убытки пассажирам, которые не смогли вылететь в Соединенные Штаты из-за подписанного президентом этой страны Дональдом Трампом указа. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как известно, Трамп своим указом ограничил въезд в США граждан из стран с преимущественно мусульманским населением.

В заявлении Turkish Airlines сказано, что пассажирам, которые не могут полететь в США из-за нового запрета, убытки будут возмещены в полном объеме, без взимания штрафов.

Вместе с тем, нет информации о количестве пассажиров Turkish Airlines, которые пострадали от данного запрета.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о планируемом строительстве стены на границе с Мексикой для предотвращения проникновения мигрантов.

Кроме того, 27 января Трамп подписал документ, временно запрещающий въезд в США всем гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливающий прием беженцев.

Значительная часть населения США выражает недовольство победой Трампа на президентских выборах, обвиняя его, в частности, в расизме и сексизме. Среди тех, кто заявил, что разочарован его победой, был и гендиректор Starbucks Говард Шульц. В ходе своей кампании Трамп неоднократно заявлял, что планирует депортировать около 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США.