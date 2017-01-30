Turkish Airlines вернет деньги пассажирам, которые не могут вылететь в США из-за указа Трампа

Сегодня, 18:25

При этом турецкая авиакомпания не будет вызмать штрафы с пострадавших от ренонансного указа Трампа пассажиров

Турецкая авиакомпания возместит убытки пострадавшим из-за указа Трампа. Фото: turkishairlines.com
Турецкая авиакомпания возместит убытки пострадавшим из-за указа Трампа. Фото: turkishairlines.com

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines возместит убытки пассажирам, которые не смогли вылететь в Соединенные Штаты из-за подписанного президентом этой страны Дональдом Трампом указа. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как известно, Трамп своим указом ограничил въезд в США граждан из стран с преимущественно мусульманским населением.

В заявлении Turkish Airlines сказано, что пассажирам, которые не могут полететь в США из-за нового запрета, убытки будут возмещены в полном объеме, без взимания штрафов.

Вместе с тем, нет информации о количестве пассажиров Turkish Airlines, которые пострадали от данного запрета.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о планируемом строительстве стены на границе с Мексикой для предотвращения проникновения мигрантов.

Кроме того, 27 января Трамп подписал документ, временно запрещающий въезд в США всем гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливающий прием беженцев.

Значительная часть населения США выражает недовольство победой Трампа на президентских выборах, обвиняя его, в частности, в расизме и сексизме. Среди тех, кто заявил, что разочарован его победой, был и гендиректор Starbucks Говард Шульц. В ходе своей кампании Трамп неоднократно заявлял, что планирует депортировать около 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США.
США, штрафы, указ, убытки, агентство, трамп, возврат, авиакомпания, дональд трамп, turkish airlines, Associated Press, Шульц, президент США

Вы сейчас просматриваете новость "Turkish Airlines вернет деньги пассажирам, которые не могут вылететь в США из-за указа Трампа". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото: 2000.ua

В ЕС Тиллерсон делает ставку на Италию - La Stampa

Сегодня, 17:35

Как отмечает журналист, будущий глава Госдепа упоминает ЕС как привилегированного собеседника, несмотря на поддержку, которую Трамп выразил Brexit

Мир

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Россия разочарует Трампа - глава Мюнхенской конференции

Сегодня, 17:13

По словам Ишингера, в настоящее время мы живем, пожалуй, в самый опасный период со времен распада Советского Союза

Мир

Зейд Раад Зейд аль-Хуссейн. Фото: пресс-центр ООН

В ООН отреагировали на резонансный указ Трампа

Сегодня, 16:53

Верховный комиссар ООН по правам человека отметил, что антимиграционный указ президента США нарушает международное гуманитарное право

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

После указа Трампа по беженцам Посольство США изменило порядок выдачи виз россиянам

Сегодня, 16:44

В подписанном документе говорится, что программа повторной выдачи виз - The Visa Interview Waiver Program - должна быть прервана

Мир

Starbucks планирует дать работу мигрантам. Фото: Pixabay

Ответ Трампу: Starbucks решил нанимать беженцев на работу

Сегодня, 16:05

Сеть кофеен объявила о начале трудоустройства мигрантов в десятках стран

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп пояснил, почему подписал скандальный указ по миграционной политике

Сегодня, 15:37

По его словам, это не вопрос религии - это вопрос терроризма и попытка сделать нашу страну безопаснее

Мир

Мартин Шульц. Фото: AFP

Конкурент Меркель обвинил Трампа в желании расколоть Евросоюз

Сегодня, 15:23

По словам Шульца, для ЕС это означает, что крупнейший внутренний рынок должен быть разрушен

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Петиция об отмене визита Трампа в Британию набрала более миллиона подписей

Сегодня, 14:23

У премьера Великобритании Терезы Мэй уже ответили, что визит президента США никак быть не может быть отменен

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Лига арабских государств обратилась к Трампу

Сегодня, 13:08

Как отмечается, решения Дональда Трампа наносят удар по единству семей и по связям между народами США и арабских стран в целом

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп посоветовал Маккейну перестать думать о том, как развязать Третью мировую войну

Сегодня, 09:37

Американский лидер заявил, что обратившиеся к нему сенаторы слабо понимают в вопросах миграции

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования