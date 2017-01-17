Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Туск ответил на заявление Мэй о деталях Brexit http://www.segodnya.ua/img/article/7891/28_main.1484667899.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/28_tn.1484667899.jpg Мир По словам главы Евросовета, в настоящее происходит печальный процесс, но позиция британского премьера правильная

Туск ответил на заявление Мэй о деталях Brexit

Сегодня, 17:42

По словам главы Евросовета, в настоящее происходит печальный процесс, но позиция британского премьера правильная

Дональд Туск. Фото: gazeta.lviv.ua
Дональд Туск. Фото: gazeta.lviv.ua

Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о деталях выхода страны из состава ЕС является самым реалистичным заявлением по Brexit. Об этом заявил в Брюсселе глава Евросовета Дональд Туск.

"Печальный процесс, сюрреалистичный период, но хотя бы самое реалистичное заявление по Brexit", – сказал он.

Ранее Тереза Мэй заявила, что Великобритания оставит "общий рынок" Европейского союза после того, как выйдет из ЕС. По словам Мэй, Великобритания не может быть "наполовину в ЕС, а наполовину вне его". В то же время она подчеркнула, что стремится к заключению новых соглашений о свободной торговле, как с ЕС, так и с другими странами.

До этого в британском правительстве заявили, что Лондон в случае необходимости готов сменить действующую экономическую модель после выхода из состава ЕС, если при Brexit не удастся сохранить доступ к единому рынку.
Великобритания, евросоюз, туск, мэй, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость "Туск ответил на заявление Мэй о деталях Brexit". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Тереза Мей. Фото: AFP

Мэй сделала важное заявление по Brexit: Великобритания решила оставить "общий рынок" ЕС

Сегодня, 16:41

По словам премьер-министра, Лондон не может быть наполовину в ЕС, а наполовину вне его

Мир

Тереза Мэй. Фото: 07kbr.ru

Мэй выбрала жесткий сценарий по выходу Великобритании из ЕС - The Times

Сегодня, 11:54

Как сообщается, Мэй впервые публично должна заявить, что Британия не сможет сохранить доступ к единому рынку

Экономика

Экономическая модель британии может измениться. Фото: 401kcalculator.org

Великобритания готова сменить экономическую модель

Сегодня, 08:17

Страна готовится к потере свободного доступа к объединенному европейскому рынку

Мир

Меркель. Фото: AFP

Меркель озвучила, какой должна быть стратегия ЕС на переговорах по Brexit

12 Января, 16:45

Ранее канцлер Германии заявляла, что Великобритании не позволят "собирать сливки" в переговорах с ЕС по выходу из блока

Мир

Мэй. Фото: РБК-Украина

Премьер Великобритании обещает обнародовать стратегию Brexit в ближайшие недели

8 Января, 17:36

Про словам Мэй, план будет посвящен не только справедливому соглашению для Brexit, но экономическим реформам

Мир

Тереха Мэй. Фото: 07kbr.ru

Великобритания намерена выдвинуть ЕС жесткий ультиматум – СМИ

8 Января, 09:44

Как сообщается, Тереза Мэй даст понять своим европейским коллегам, что Великобритания готова покинуть единый рынок ЕС

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.