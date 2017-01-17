Туск ответил на заявление Мэй о деталях Brexit
По словам главы Евросовета, в настоящее происходит печальный процесс, но позиция британского премьера правильная
Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о деталях выхода страны из состава ЕС является самым реалистичным заявлением по Brexit. Об этом заявил в Брюсселе глава Евросовета Дональд Туск.
"Печальный процесс, сюрреалистичный период, но хотя бы самое реалистичное заявление по Brexit", – сказал он.
Ранее Тереза Мэй заявила, что Великобритания оставит "общий рынок" Европейского союза после того, как выйдет из ЕС. По словам Мэй, Великобритания не может быть "наполовину в ЕС, а наполовину вне его". В то же время она подчеркнула, что стремится к заключению новых соглашений о свободной торговле, как с ЕС, так и с другими странами.
До этого в британском правительстве заявили, что Лондон в случае необходимости готов сменить действующую экономическую модель после выхода из состава ЕС, если при Brexit не удастся сохранить доступ к единому рынку.
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