Туск ответил на заявление Мэй о деталях Brexit

Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о деталях выхода страны из состава ЕС является самым реалистичным заявлением по Brexit. Об этом заявил в Брюсселе глава Евросовета Дональд Туск.

"Печальный процесс, сюрреалистичный период, но хотя бы самое реалистичное заявление по Brexit", – сказал он.

Ранее Тереза Мэй заявила, что Великобритания оставит "общий рынок" Европейского союза после того, как выйдет из ЕС. По словам Мэй, Великобритания не может быть "наполовину в ЕС, а наполовину вне его". В то же время она подчеркнула, что стремится к заключению новых соглашений о свободной торговле, как с ЕС, так и с другими странами.

До этого в британском правительстве заявили, что Лондон в случае необходимости готов сменить действующую экономическую модель после выхода из состава ЕС, если при Brexit не удастся сохранить доступ к единому рынку.