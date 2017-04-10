Тымчук жестко прошелся по Лаврову и Захаровой

Главным дипломатам Путина нардеп предложил сменить профессию, которая им больше бы подошла

Народный депутат Дмитрий Тымчук поддал сомнению профессионализм кремлевских дипломатов – главы МИД РФ Сергея Лаврова и спикера ведомства Марии Захаровой. Об этом он написал в Facebook.

Нардеп напомнил, что ранее он уже предсказывал, что президент США Дональд Трамп вряд ли станет лояльным Москве, на что так надеялись в России. В связи с этим он намекнул на ошибки и недальновидность российской дипломатии.

"В Кремле засела кучка весьма умственно ограниченных людей, жлобящихся оплатить консультационные услуги хотя бы какого международника или дипломата средней руки. Ну а главных международных советчиков, "дипломатов" Лаврова с Захаровой Путину стоит отправить туда, где их таланты пригодятся больше. Первого – бригадиром на лесоповал, там его знание матюков будет бесценно. Вторую – в стриптиз-клуб для извращенцев, там умение танцевать "Калинку" явно оценят", – написал Тымчук.

Как сообщалось, Дональд Трамп обсудил с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.