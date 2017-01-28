Тысячи ученых призывают Трампа отменить скандальный антииммигрантский указ

Сегодня, 23:34

По мнению ученых, указ, во-первых, носит дискриминационный характер и наносит ущерб национальным интересам США

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Более двух тысяч научных деятелей решительно выступили против указа президента США Дональда Трампа, которым ограничивается иммиграция из ряда мусульманских стран. Как передает  ЛIГАБiзнесIнформ, ученые подписали соответствующую петицию.

"Мы, нижеподписавшиеся, ученые и исследователи из различных областей науки, выражаем нашу озабоченность и решительно выступаем против этой меры по трем причинам", – сказано в тексте петиции.

По мнению ученых, указ, во-первых, носит дискриминационный характер (документ направлен против людей, объединенных в одну группу на основе страны их происхождения); во-вторых, указ наносит ущерб национальным интересам США, так как ограничивает приток в страну талантливых ученых; в-третьих, указ приведет к чрезмерной нагрузке на членов общин, статус которых в США будет пересмотрен.

"Неэтичное и дискриминационное обращение с законопослушными, трудолюбивыми и хорошо интегрированными иммигрантами коренным образом противоречит основополагающим принципам Соединенных Штатов", – говорится в петиции.

Подписавшиеся призвали Трампа пересмотреть его решение.

В пятницу Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию из мусульманских стран. Возмущение этим указом уже выразил основатель Facebook Марк Цукерберг. Интернет-компания Google призвала своих сотрудников, которые находятся за пределами США, вернуться в страну как можно скорее из-за этого указа. Франция и Германия уже официально выразили беспокойство в связи с данным решением Трампа.
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