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Тюремный бунт в Бразилии: 50 погибших http://www.segodnya.ua/img/article/7852/33_main.1483372229.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/33_tn.1483372229.jpg Мир Причиной инцидента стала драка соперничающих банд

Тюремный бунт в Бразилии: 50 погибших

Сегодня, 17:47

Причиной инцидента стала драка соперничающих банд

Фото: AFP
Фото: AFP

Тюремный бунт вспыхнул в тюрьме бразильского города Манаус, погибли, по меньшей мере, 50 человек.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя служб безопасности штата.

По его сведениям, причиной инцидента стала драка соперничающих банд. Отмечается, что число жертв может возрасти, а сейчас власти пытаются оценить масштаб произошедшего.

Ранее сообщалось, что британские власти вернули себе контроль над тюрьмой в Бирмингеме в центральной Англии, 16 декабря вспыхнул самый массовый бунт за последние 25 лет.

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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