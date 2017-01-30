У Асада случился инсульт, он в тяжелом состоянии – СМИ

При этом в заявлении режима сирийского диктатора сообщается, что он находится в хорошем состоянии

Президент Сирии Башар Асад находится в больнице в тяжелом состоянии, он прикован к постели. Об этом пишет TheDailysabah.

В то же время ливанская газета Аl-Mustaqbal сообщила в субботу, что Асад был госпитализирован с ишемическим инсультом.

При этом в заявлении режима Асада, опубликованном на Facebook, сообщается, что он находится в хорошем состоянии.

Как сообщал УНН, режим Башара Асада и его сторонники продолжают активно нарушать режим прекращения огня в Сирии.

Как известно, на отстранении Асада настаивает Запад, однако его активно поддерживает Россия.

Именно благодаря российской авиации Асаду удалось выбить повстанцев из Алеппо.

Отвечая на вопрос журналистов о бомбардировках Алеппо, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, президент Сирии заявил, что "такова цена освобождения народа".