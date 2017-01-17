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У берегов Флориды погибло больше 80 черных дельфинов http://www.segodnya.ua/img/article/7891/11_main.1484665458.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/11_tn.1484665458.jpg Мир 72 черных косатки умерли своей смертью, а еще девять спасателям пришлось умертвить

У берегов Флориды погибло больше 80 черных дельфинов

Сегодня, 17:01

72 черных косатки умерли своей смертью, а еще девять спасателям пришлось умертвить

Фото: Twitter
Фото: Twitter

У побережья американского национального парка Everglades (Флорида) погибла 81 косатка.

Сейчас у берегов Флориды ведутся спасательные операции. Сообщается, что 72 черных косатки умерли своей смертью, а еще девять спасателям пришлось умертвить, поскольку их состояние не позволило бы им выжить.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области, на побережье Азовского моря, люди нашли мертвого дельфина.
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Источник:

РИА Новости

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