У берегов Флориды погибло больше 80 черных дельфинов

У побережья американского национального парка Everglades (Флорида) погибла 81 косатка.

Сейчас у берегов Флориды ведутся спасательные операции. Сообщается, что 72 черных косатки умерли своей смертью, а еще девять спасателям пришлось умертвить, поскольку их состояние не позволило бы им выжить.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области, на побережье Азовского моря, люди нашли мертвого дельфина.

Sadly, 81 have already been confirmed dead. Marine mammal rescue operations are underway with our partners. Stay tuned for updates. pic.twitter.com/xkNUcYa9x5