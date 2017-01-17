У берегов Флориды погибло больше 80 черных дельфинов

72 черных косатки умерли своей смертью, а еще девять спасателям пришлось умертвить

У побережья американского национального парка Everglades (Флорида) погибла 81 косатка.

Сейчас у берегов Флориды ведутся спасательные операции. Сообщается, что 72 черных косатки умерли своей смертью, а еще девять спасателям пришлось умертвить, поскольку их состояние не позволило бы им выжить.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области, на побережье Азовского моря, люди нашли мертвого дельфина.