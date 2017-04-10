У берегов Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, передает РИА Новости.

"Сейсмическое событие произошло в районе залива Озерной на востоке Камчатки. Эпицентр находился на глубине 37,3 км в 78 км северо-восточнее поселка Усть-Камчатск. Расстояние до Петропавловска-Камчатского – 513 километров. Энергетический класс землетрясения составил 10,5", – сказал представитель геофизической службы.

В населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось. Жертв и разрушений нет.

В геофизической службе отметили, что ученые продолжают регистрировать сотни подземных толчков в районе залива Озерной. Это афтершоки, вызванные сильным землетрясением магнитудой 6,7, произошедшим в том районе 29 марта. В поселках Усть-Камчатск, Крутоберегово, Ключи и Козыревск подземные толчки тогда ощущались силой от 2 до 6 баллов. Землетрясение не привело к разрушениям.