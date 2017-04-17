У берегов Латвии обнаружили подлодки РФ

На расстоянии 5,5 морских миль от границы Латвии были обнаружены две российских подводных лодки класса "Кило"

Вооруженные силы Латвии обнаружили у своих берегов российские субмарины и корабль поддержки субмарин. Об этом говорится в Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.

"16 апреля на расстоянии 5,5 морских миль от границы Латвии в исключительной экономической зоне были обнаружены две российских подводных лодки класса "Кило", – говорится в сообщении.

Кроме того, в тот же день вооруженные силы зафиксировали на расстоянии 20 морских миль от территориальных вод судно технической поддержки подводной лодки класса "Каштан".

LV ekskl. ekonom. zonā 20 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 16.04.identificēja Krievijas BS Kashtan klases zemūdenes atbalsta kuģi SS-750. — NBS (@Latvijas_armija) 17 апреля 2017 г.

Напомним, в Латвии на Адажском полигоне и прилегающей к нему территории с 17 по 30 апреля проводятся международные военные учения Summer Shield XIV, в которых примут участие более 1200 военнослужащих.