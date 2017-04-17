У берегов Латвии обнаружили подлодки РФ

Сегодня, 23:27

На расстоянии 5,5 морских миль от границы Латвии были обнаружены две российских подводных лодки класса "Кило"

Подлодка РФ. Иллюстрация: Армейский вестник
Подлодка РФ. Иллюстрация: Армейский вестник

Вооруженные силы Латвии обнаружили у своих берегов российские субмарины и корабль поддержки субмарин. Об этом говорится в Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.

"16 апреля на расстоянии 5,5 морских миль от границы Латвии в исключительной экономической зоне были обнаружены две российских подводных лодки класса "Кило", – говорится в сообщении.

Кроме того, в тот же день вооруженные силы зафиксировали на расстоянии 20 морских миль от территориальных вод судно технической поддержки подводной лодки класса "Каштан".

Напомним, в Латвии на Адажском полигоне и прилегающей к нему территории с 17 по 30 апреля проводятся международные военные учения Summer Shield XIV, в которых примут участие более 1200 военнослужащих.
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