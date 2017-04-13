У берегов Ливии затонуло судно с мигрантами: 100 человек пропали без вести

Вчера, 23:48

На данный момент удалось спасти лишь 23 мужчин – они сумели удержаться на поверхности воды, ухватившись за подручные плавсредства

Спасательная операция продолжается. Иллюстративное фото: ООН
Спасательная операция продолжается. Иллюстративное фото: ООН

По меньшей мере 97 мигрантов из стран Африки, включая женщин и детей, пропали без вести после того, как их судно затонуло у побережья Ливии. Об этом сообщил представитель ливийской береговой охраны, пишет Русская служба ВВС. На данный момент удалось спасти лишь 23 мужчин – они сумели удержаться на поверхности воды, ухватившись за подручные плавсредства.

По словам представителя береговой охраны, спасательная операция продолжается, но шансы найти выживших невелики. Оставшиеся в живых сообщили, что их лодка затонула в море менее чем в 10 километрах от столицы Триполи. В числе пропавших без вести – 15 женщин и пятеро детей.

Отметим, Ливия – ключевой транзитный пункт для нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Европу через Средиземноморье. По данным Международной организации по миграции, только в этом году по меньшей мере 590 беженцев погибли или пропали без вести у ливийского побережья. 
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