У берегов Ливии затонуло судно с мигрантами: 100 человек пропали без вести

На данный момент удалось спасти лишь 23 мужчин – они сумели удержаться на поверхности воды, ухватившись за подручные плавсредства

По меньшей мере 97 мигрантов из стран Африки, включая женщин и детей, пропали без вести после того, как их судно затонуло у побережья Ливии. Об этом сообщил представитель ливийской береговой охраны, пишет Русская служба ВВС. На данный момент удалось спасти лишь 23 мужчин – они сумели удержаться на поверхности воды, ухватившись за подручные плавсредства.

По словам представителя береговой охраны, спасательная операция продолжается, но шансы найти выживших невелики. Оставшиеся в живых сообщили, что их лодка затонула в море менее чем в 10 километрах от столицы Триполи. В числе пропавших без вести – 15 женщин и пятеро детей.

Отметим, Ливия – ключевой транзитный пункт для нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Европу через Средиземноморье. По данным Международной организации по миграции, только в этом году по меньшей мере 590 беженцев погибли или пропали без вести у ливийского побережья.