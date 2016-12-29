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У французского биатлониста Симона Фуркада обнаружили токсоплазмоз http://www.segodnya.ua/img/article/7840/56_main.1482946985.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/56_tn.1482946985.jpg Мир Спортсмен не собирается лечиться от болезни до завершения чемпионата мира

У французского биатлониста Симона Фуркада обнаружили токсоплазмоз

Вчера, 19:43

Спортсмен не собирается лечиться от болезни до завершения чемпионата мира

Фото AFP
Фото AFP

Французский биатлонист Симон Фуркад сообщил, что у него обнаружен токсоплазмоз.

"Токсоплазмоз – слово, которое я не слышал до того момента, пока не получил сегодня результат анализа крови. "Показатели предполагают наличие бактерии в вашем организме и относительно недавнее заражение".

Думаю, это ответ на вопрос о моей форме на последних этапах Кубка мира. Сообщу вам о развитии событий в ближайшие дни", – написал Фуркад.

По словам биатлониста, он собирается лечиться от болезни и будет готовиться к февральскому чемпионату мира.
биатлон, Симон Фуркад

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Источник:

Спорт сегодня

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