У французского биатлониста Симона Фуркада обнаружили токсоплазмоз

Спортсмен не собирается лечиться от болезни до завершения чемпионата мира

Французский биатлонист Симон Фуркад сообщил, что у него обнаружен токсоплазмоз.

"Токсоплазмоз – слово, которое я не слышал до того момента, пока не получил сегодня результат анализа крови. "Показатели предполагают наличие бактерии в вашем организме и относительно недавнее заражение".

Думаю, это ответ на вопрос о моей форме на последних этапах Кубка мира. Сообщу вам о развитии событий в ближайшие дни", – написал Фуркад.

По словам биатлониста, он собирается лечиться от болезни и будет готовиться к февральскому чемпионату мира.