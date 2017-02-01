У Госдепа США украли 13 внедорожников

Сегодня, 06:40

Преступники разработали схему, по которой внедорожники якобы попадали в дорожно-транспортные происшествия

Прибыль преступники делили между собой. Фото из открытых источников
Прибыль преступники делили между собой. Фото из открытых источников

Федеральное бюро расследований (FBI) раскрыло преступную схему, благодаря которой мошенники присвоили себе чертову дюжину автомобилей из гаража Государственного департамента США, – пишет "Популярная Механика".

Как удалось выяснить следователям, управляющий автосервисом Car Collision Center, который занимается кузовным ремонтом, мошенническим путем завладел 12 внедорожниками Chevrolet Suburban, одним Hummer, а также колесами от различных автомобилей на сумму более 7500 долларов. В сообщниках у 67-летнего Джеймса Рэтклиффа были владелец сервиса и сотрудник гаража Госдепартамента, чья личность не раскрывается.

Преступники разработали схему, по которой внедорожники якобы попадали в дорожно-транспортные происшествия и получали повреждения, не совместимые с дальнейшей эксплуатацией. Техническое заключение о невозможности восстановления выписывал менеджер автосервиса в штате Вирджиния, подписывал акт осмотра, а затем на основании имеющихся документов чиновник Госдепа "списывал" внедорожники в утиль.

Разумеется, целые и невредимые автомобили после этого продавались, а прибыль преступники делили между собой. Более того, сотрудник Государственного департамента США даже выделил своим сообщникам в безвозмездное пользование по внедорожнику Chevrolet Suburban из правительственного гаража! Как сообщает Министерство юстиции США, размер ущерба от действий преступной группы составил чуть более 500 тысяч долларов.

Мошенники арестованы и теперь им грозит от 18 до 24 месяцев лишения свободы, а также штраф от 4000 до 40 тысяч долларов. Кроме того, им придется полностью возместить ущерб государству, для чего у преступников уже арестовали активы на полмиллиона долларов.
мошенники, внедорожники, госдеп, Hummer, chevrolet

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