У Госдепа США украли 13 внедорожников

Федеральное бюро расследований (FBI) раскрыло преступную схему, благодаря которой мошенники присвоили себе чертову дюжину автомобилей из гаража Государственного департамента США, – пишет "Популярная Механика".

Как удалось выяснить следователям, управляющий автосервисом Car Collision Center, который занимается кузовным ремонтом, мошенническим путем завладел 12 внедорожниками Chevrolet Suburban, одним Hummer, а также колесами от различных автомобилей на сумму более 7500 долларов. В сообщниках у 67-летнего Джеймса Рэтклиффа были владелец сервиса и сотрудник гаража Госдепартамента, чья личность не раскрывается.

Преступники разработали схему, по которой внедорожники якобы попадали в дорожно-транспортные происшествия и получали повреждения, не совместимые с дальнейшей эксплуатацией. Техническое заключение о невозможности восстановления выписывал менеджер автосервиса в штате Вирджиния, подписывал акт осмотра, а затем на основании имеющихся документов чиновник Госдепа "списывал" внедорожники в утиль.

Разумеется, целые и невредимые автомобили после этого продавались, а прибыль преступники делили между собой. Более того, сотрудник Государственного департамента США даже выделил своим сообщникам в безвозмездное пользование по внедорожнику Chevrolet Suburban из правительственного гаража! Как сообщает Министерство юстиции США, размер ущерба от действий преступной группы составил чуть более 500 тысяч долларов.

Мошенники арестованы и теперь им грозит от 18 до 24 месяцев лишения свободы, а также штраф от 4000 до 40 тысяч долларов. Кроме того, им придется полностью возместить ущерб государству, для чего у преступников уже арестовали активы на полмиллиона долларов.