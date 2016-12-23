У игрока испанского "Атлетика" обнаружили рак

Операция по удалению опухоли, вероятно, будет сделана на следующей неделе

У защитника "Атлетика" Ерая Альвареса диагностирован рак яичек, сообщает Abс.es. 21-летнему футболисту необходима операция. По словам президента клуба из Бильбао Хосу Уррутии, вероятно, она будет сделана на следующей неделе.

Опухоль в правом яичке футболиста была обнаружена в результате медицинских обследований, которые прошел Альварес из-за возникшего в последние дни дискомфорта.

В текущем сезоне Альварес провел за "Атлетик" 10 матчей (девять в стартовом составе) в испанской Примере.