У игрока испанского "Атлетика" обнаружили рак
Операция по удалению опухоли, вероятно, будет сделана на следующей неделе
У защитника "Атлетика" Ерая Альвареса диагностирован рак яичек, сообщает Abс.es. 21-летнему футболисту необходима операция. По словам президента клуба из Бильбао Хосу Уррутии, вероятно, она будет сделана на следующей неделе.
Опухоль в правом яичке футболиста была обнаружена в результате медицинских обследований, которые прошел Альварес из-за возникшего в последние дни дискомфорта.
В текущем сезоне Альварес провел за "Атлетик" 10 матчей (девять в стартовом составе) в испанской Примере.
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