У индийского контрабандиста изъяли шесть тысяч редких черепах

Сейчас рептилии ожидают судебного решения о своей дальнейшей судьбе

В индийском городе Амети полицейские обнаружили в доме контрабандиста 6430 живых черепах, сообщает агентство UPI.

Найденные во время обыска гангские триониксы и лопастные черепахи считаются видами, находящимися под угрозой исчезновения. Некоторые животные были упакованы в мешки, другие лежали на земле.

Хозяин дома занимался контрабандой вместе с двумя подельниками, однако стражам порядка удалось задержать только одного из подозреваемых. Еще два человека сумели скрыться.

Как правило, контрабандисты доставляют черепах в Калькутту, а затем переправляют в Китай, Бангладеш, Мьянму, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии, где их используют для еды, приготовления лекарств и в качестве элемента фэншуй.

Изъятых черепах планируют отвезти в естественную среду обитания и выпустить на волю. Сейчас рептилии ожидают судебного решения о своей дальнейшей судьбе.

Ранее сообщалось, что в США черепаха подожгла два дома.