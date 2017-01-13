У индийского контрабандиста изъяли шесть тысяч редких черепах
Сейчас рептилии ожидают судебного решения о своей дальнейшей судьбе
В индийском городе Амети полицейские обнаружили в доме контрабандиста 6430 живых черепах, сообщает агентство UPI.
Найденные во время обыска гангские триониксы и лопастные черепахи считаются видами, находящимися под угрозой исчезновения. Некоторые животные были упакованы в мешки, другие лежали на земле.
Хозяин дома занимался контрабандой вместе с двумя подельниками, однако стражам порядка удалось задержать только одного из подозреваемых. Еще два человека сумели скрыться.
Как правило, контрабандисты доставляют черепах в Калькутту, а затем переправляют в Китай, Бангладеш, Мьянму, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии, где их используют для еды, приготовления лекарств и в качестве элемента фэншуй.
Изъятых черепах планируют отвезти в естественную среду обитания и выпустить на волю. Сейчас рептилии ожидают судебного решения о своей дальнейшей судьбе.
Ранее сообщалось, что в США черепаха подожгла два дома.
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