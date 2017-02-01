У Меркель заявили, что Берлин твердо намерен тесно сотрудничать с Трампом

Сегодня, 17:03

Как отмечается, трансатлантические отношения сегодня ничуть не менее важны, чем ранее, а как раз наоборот

Ангела Меркель. Фото: AFP
Ангела Меркель. Фото: AFP

Утвержденного плана встреч немецких руководителей с представителями новой администрации США пока нет, но Берлин твердо намерен тесно сотрудничать с Вашингтоном. Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, передает "Укринформ".

"Трансатлантические отношения, как заявила на днях канцлер Меркель, сегодня ничуть не менее важны, чем ранее, а как раз наоборот", – сказал представитель главы правительства.

Он не назвал дату возможной встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом, однако напомнил, что канцлер пригласила американского лидера на саммит G20 в июле в Гамбург.

Зайберт подчеркнул, что немецко-американские отношения – "это не только отношения между правительствами, это глубокая историческая дружба двух народов, связь двух демократий".

При этом он отметил, что в ходе будущих встреч немецкая сторона готова отстаивать свои позиции.

Представитель МИД ФРГ Мартин Шефер со своей стороны заверил, что глава МИД Зигмар Габриэль очень заинтересован в том, чтобы как можно скорее встретиться с американским коллегой.

"Им, конечно, есть что обсудить – много общего, но, возможно, и различия в подходах", – сказал Шефер, упомянув среди актуальных тем будущих переговоров ситуацию в Украине.

Дипломат добавил, что ведется работа по налаживанию каналов сотрудничества между Берлином и Вашингтоном.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что руководство стран Евросоюза испытывает проблемы в поиске общих позиций с администрацией нового президента США Дональда Трампа.

В частности, Ангела Меркель выразила обеспокоенность новостями из США. По ее словам, общая структура в мире "радикально и быстро меняется". "Мы должны решать эти новые проблемы с точки зрения защиты свободного общества", – подчеркнула немецкий канцлер.
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