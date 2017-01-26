У Мэй готов детальный план Brexit – The Guardian

Вчера, 16:29

Премьер Великобритании обещает обнародовать для парламентариев детальный план по выходу страны из ЕС

Премьер Великобритании скоро представит парламентариям план по выходу из ЕС. Фото: business-standard.com
Премьер Великобритании скоро представит парламентариям план по выходу из ЕС. Фото: business-standard.com

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду сообщила парламентариям о готовности обнародовать подробный план вывода страны из Европейского союза (Brexit) в форме так называемой "белой книги". Об этом сообщает The Guardian.

Отметим, что в англоязычных странах "белая книга" (white paper) – окончательный вариант документа, разъясняющий политику правительства по определенному вопросу.

Мэй собирается пойти на такой шаг, чтобы заручиться поддержкой ряда депутатов-консерваторов, которые выразили желание ознакомиться с планом до парламентского голосования по вопросу о запуске процесса Brexit.

Ранее кабинет министров отмечал, что планы были в достаточной степени раскрыты в выступлении премьера на прошлой неделе. Однако видные консерваторы, включая бывших министров кабинета Ники Морган, Доминика Грива и Кена Кларка, настаивали на формальном подходе к процессу.

По мнению экспертов, "белая книга" может просто содержать текст речи Мэй, поскольку правила оформления подобных документов отсутствуют.

Позднее в пресс-службе Мэй сообщили, что правительство Великобритании в четверг обнародует законопроекты, связанные с запуском процедуры выхода из ЕС согласно статье 50 Лиссабонского договора.

Как сообщалось, во вторник Верховный суд Великобритании отказал Мэй в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.
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Источник:

Интерфакс

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