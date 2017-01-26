У МИД Германии появится новый глава

Вчера, 19:17

Политик поддерживает идею постепенного снятия санкций с России при условии прогресса в выполнении Минских договоренностей

Будущий глава МИД Германии выступает за снятие санкций с России. Фото: zn.ua
Будущий глава МИД Германии выступает за снятие санкций с России. Фото: zn.ua

Новым главой Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия в пятницу, 27 января, станет Зигмар Габриэль, который поддерживает постепенное снятие санкций, введенных Европейским Союзом в отношении Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте МИД ФРГ.

"В пятницу, 27 января 2017 года, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер официально передаст руководство ведомством своему преемнику Зигмару Габриэлю", – говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2016 года Габриэль, который занимал пост вице-канцлера и министра экономики Германии, посещал Москву для обсуждения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным санкций ЕС, введенных из-за агрессии России в Украине.

Тогда он заявил, что прилагает все усилия, чтобы санкции, введенные после аннексии Крыма, могли быть постепенно отменены, и также отменены в случае существенного продвижения в реализации Минских договоренностей.

По его словам, если удастся достичь успеха, тогда появится возможность для снижения напряженности в отношениях, что помогло бы обеим сторонам.
Он отмечал, что немецко-российские экономические связи имеют большой потенциал.

Штайнмайер, в свою очередь, был выдвинут правящей коалицией на пост президента ФРГ. Выборы состоятся 12 февраля.
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Источник:

УНИАН

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