У МИД Германии появится новый глава

Политик поддерживает идею постепенного снятия санкций с России при условии прогресса в выполнении Минских договоренностей

Новым главой Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия в пятницу, 27 января, станет Зигмар Габриэль, который поддерживает постепенное снятие санкций, введенных Европейским Союзом в отношении Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте МИД ФРГ.

"В пятницу, 27 января 2017 года, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер официально передаст руководство ведомством своему преемнику Зигмару Габриэлю", – говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2016 года Габриэль, который занимал пост вице-канцлера и министра экономики Германии, посещал Москву для обсуждения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным санкций ЕС, введенных из-за агрессии России в Украине.

Тогда он заявил, что прилагает все усилия, чтобы санкции, введенные после аннексии Крыма, могли быть постепенно отменены, и также отменены в случае существенного продвижения в реализации Минских договоренностей.

По его словам, если удастся достичь успеха, тогда появится возможность для снижения напряженности в отношениях, что помогло бы обеим сторонам.

Он отмечал, что немецко-российские экономические связи имеют большой потенциал.

Штайнмайер, в свою очередь, был выдвинут правящей коалицией на пост президента ФРГ. Выборы состоятся 12 февраля.